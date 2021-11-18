Самара, 18 ноября, 2021, 09:21 — ИА Регнум. 456 млн рублей компенсации за нерабочие дни выплатили представителям бизнеса из пострадавших отраслей в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

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Глава региона Дмитрий Азаров поручил контролировать процесс использования выплат из федерального бюджета, а также добавить к ним новые областные меры помощи.

«Прошу собственников активнее пользоваться возможностями системы господдержки», — приводит пресс-служба просьбу главы региона.

Отмечается, что в настоящее время ФНС России одобрило заявки на получение грантов от 6686 областных предприятий малого и среднего бизнеса, а также некоммерческих организаций, в которых работают свыше 42 тысяч жителей региона. При этом уже направлено субсидий на общую сумму 456 млн рублей.

В дополнение к федеральным мерам поддержки, гарантийный фонд Самарской области утвердил антикризисную программу для организаций из пострадавших отраслей.

«Теперь представители малого и среднего бизнеса могут обратиться в фонд за микрозаймом до 1 млн рублей по максимально низкой ставке — 1% годовых. По новой антикризисной программе предприниматели смогут получить от 100 тысяч рублей сроком на два года. Финансовый продукт предполагает пониженное залоговое обеспечение в размере 50% от суммы микрозайма. Специалисты ГФСО рассмотрят документы и примут решение в течение одного рабочего дня. Программа действует до конца 2021 года. Важно, что пониженная ставка в размере 1% годовых применяется и для самозанятых граждан», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что сейчас руководство региона прорабатывает комплекс дополнительных мер поддержки бизнеса.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в регионе было принято решение о компенсации коммунальных платежей фитнес-центрам с площадью свыше одной тысячи квадратных метров за последние две недели октября. Господдержку намерены оказать и государственным учреждениям культуры области.