Сеул, 18 ноября, 2021, 09:14 — ИА Регнум. Южная Корея обеспокоена из-за проведения Россией 15 ноября испытаний противоспутниковой системы, 17 ноября сообщило на своем сайте южнокорейское министерство иностранных дел.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

В ведомстве утверждают, что в результате маневров якобы «образовалось большое количество осколков орбитального мусора». В МИД Южной Кореи призвали «использовать космос в мирных целях», а также «сотрудничать в разработке международных правил поведения в космической сфере».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября Космическое командование Вооруженных сил США распространило информацию о том, что российская ракета в рамках испытаний сбила недействующий спутник на околоземной орбите. Эти сведения подтвердил министр обороны РФ Сергей Шойгу. При этом глава ведомства уточнил, что образовавшиеся обломки не представляют никакой угрозы для деятельности в космосе. 16 ноября пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил о том, что американское военное руководство выражает обеспокоенность в связи с противоспутнковыми испытаниями России.

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