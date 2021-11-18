Чебоксары, , 09:13 — REGNUM Для реконструкции аэропорта города Чебоксары закупается оборудование стоимостью более 100 млн рублей. Соответствующее извещение о проведении закупки опубликовано на портале государственных и муниципальных закупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Самолёт Константин Ерёмин © ИА Красная Весна

Заказчиком является общество с ограниченной ответственностью «Международный аэропорт Чебоксары». Закупка проводится у единственного поставщика, предмет договора — поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию (пусконаладка) оборудования. В документации не уточняется, о каком именно оборудовании идёт речь.

Начальная цена договора определена в размере 100 012 537 рублей (с учётом НДС 20%).

Согласно протоколу, опубликованному 17 ноября, поставщиком является общество «Дестра Технолоджис». По данным ЕГРЮЛ, данная компания зарегистрирована в 2006 году, в настоящее время место «прописки» — Москва, указанный основной вид деятельности — производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации.

Как сообщало ИА REGNUM, реконструкцию чебоксарского аэропорта планируется завершить в 2023 году. Глава Чувашии Олег Николаев ранее заявлял, что в результате площадь аэровокзального комплекса увеличится в 2,5 раза и достигнет 5,5 тыс. кв. метров, годовой пассажиропоток вырастет на 30% и составит 500 тыс. человек

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