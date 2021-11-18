Барнаул, 18 ноября, 2021, 09:11 — ИА Регнум. По данным 2020/2021 учебного года в Алтайском крае 49 608 студентов, из них 30 660 человек обучались на очных отделениях (61,8%), заочных — 17 972 человека (36,2%), на очно-заочных (вечерних) — 976 человек (2,0%). За счет бюджетных средств обучаются 57,1% от общей численности студентов края (по России — 45,5%). Об этом информирует территориальное управление государственной статистики.

Алексей Колчин ИА REGNUM Студенты

В среднем на 10 000 жителей края в 2021 году приходилось 216 студентов. За последние пять лет численность студентов сократилась на 4,8% или на 2,5 тыс. человек (к прошлому году — 101,1%).

Система высшего образования Алтайского края состоит из 7 самостоятельных вузов и 10 филиалов, из них 2 негосударственных. В целом в России 710 самостоятельных вузов и 549 филиалов, численность студентов — 4,0 млн человек.

В 2021 году дипломы о высшем образовании получили 8951 человек. Наиболее популярными направлениями подготовки стали: инженерное дело и технические науки — 2,0 тыс. человек (23,0% от общего выпуска 2021 г. в государственных

вузах); экономика и управление — 1,5 тыс. человек (17,5); (17,7%); образование и педагогика — 1,5 тыс. человек (17,0%).

Насколько изменился уровень образования жителей региона за последние годы, подскажет только что завершившаяся Всероссийская перепись населения.

Как сообщало ИА REGNUM, перепись населения с 15 октября 2021 года проводится во многих странах мира. Впервые принять в ней участие можно самостоятельно в электронном виде на портале Госуслуг.

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