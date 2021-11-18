Тбилиси, 18 ноября, 2021, 09:11 — ИА Регнум. Условия содержания бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили не позволяют обеспечить должный уход с учетом его критического состояния. Об этом заявил член экспертной группы врачей Георгий Григолия на брифинге.

Special Penitentiary Service of Georgia Михаил Саакашвили в палате тюремной больницы

Группа была создана по инициативе народного защитника Грузии Нино Ломджария. Медики обследовали экс-президента и осмотрели тюремную больницу, где он находится.

«У него уже есть признаки энцефалопатии (дистрофия мозговой ткани, прим. — ИА REGNUM), недостаток калия, низкий уровень гемоглобина, что в сочетании с талассемией (заболевания крови, — прим. ИА REGNUM) грозит опасными осложнениями. Также проявляются признаки гастродуоденального кровотечения», — сказал Григолия.

Он отметил, что тюремную больницу оснастили новым оборудованием и перевели туда дежурную бригаду из Республиканской больницы. Тем не менее врач считает, что учреждение не готово обеспечить курс интенсивной терапии, которая может понадобиться, если состояние Саакашвили резко ухудшится.

«Мы поговорили с персоналом, спросили о возможностях предотвратить серьёзные осложнения, такие как инфаркт миокарда, эмболия, инсульт и т. д. Они нам говорят, что в этом случае пациент будет доставлен в соответствующее учреждение», — сообщил Григолия.

Врач сказал, что экспертная группа считает необходимым заранее перевести Саакашвили в частную клинику, пока нет осложнений.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, и он объявил голодовку. Его сторонники проводят акции протеста, требуя «защитить жизнь» экс-президента. Ряд врачей более месяца заявляют о его критическом состоянии. 11 ноября минюст Грузии обнародовал видео, как упитанный Саакашвили оказывал сопротивление при переводе в тюремную больницу, а его несли, держа за руки и за ноги.