Париж, 18 ноября, 2021, 09:18 — ИА Регнум. Космический мусор опасен для всех аппаратов, находящихся на орбите Земли. Об этом заявил глава Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер, его слова опубликованы на сайте организации.

European Space Agency Европейское космическое агентство (ЕКА)

Глава ЕКА отметил, что связался с европейским астронавтом Маттиасом Маурером, находящимся на Международной космической станции. Ашбахер заверил его «в полной поддержке в те напряженные часы на орбите после недавней ситуации с космическим мусором».

Ашбахер подчеркнул, что космический мусор увеличил риск для всех работающих на орбите спутников. Кроме того, образование мусора создаёт неприемлемые риски для членов экипажа МКС.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября Минобороны России объявило об успешном поражении недействующего космического аппарата. После уничтожения спутника на орбите остались фрагменты, которые не угрожают МКС и другим аппаратам, заявили в ведомстве.

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