Москва, 18 ноября, 2021, 09:09 — ИА Регнум. Московское «Динамо» одержало победу над ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.

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В составе «Динамо» шайбы забросили нападающие Вадим Шипачёв и Дмитрий Рашевский. У ЦСКА точными бросками отметились форварды Семён Панкратов и Константин Окулов.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Динамо». Решающий бросок исполнил форвард Эрик О'Делл.

На сегодняшний день «Динамо» занимает третье место в Западной конференции КХЛ, на счету команды 38 очков. ЦСКА идёт на четвёртом месте в Западной конференции с 38 очками.

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