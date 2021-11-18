Улан-Удэ, 18 ноября, 2021, 09:08 — ИА Регнум. Власти Бурятии не последуют примеру Алтайского края и не станут запрещать продажу мяса домашнего убоя. По словам главы региона Алексея Цыденова, таких решений они не принимали и не планируют.

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«Более того, мы дополнительно выделили деньги на бесплатную для всех и фермеров и частников вакцинацию от ящура, чтоб не было ограничений на поставки нашего мяса в другие регионы. У нас никаких ограничений нет», — цитирует «Кижинга-инфо» слова главы.

Добавим, что в начале декабря в Улан-Удэ пройдёт традиционная мясная ярмарка, на которой сельчане смогут продать мясо без услуг посредников. Ярмарка будет проходить на четырёх площадках.

Как сообщало ИА REGNUM, с 10 ноября в Алтайском крае по решению региональных властей запрещено продавать мясо животных, забитых на частных подворьях. В результате многие местные жители лишились доходов.

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