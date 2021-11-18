Екатеринбург, 18 ноября, 2021, 09:08 — ИА Регнум. В Екатеринбурге силовики задержали главу Союза десантников Уральского федерального округа и члена областной Общественной палаты Евгения Тетерина. Об этом пишут СМИ.

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По данным Е1.ru, он был задержан 16 ноября. Вместе с ним поймали и генерального директора одного из ООО. Задержание было произведено по делу о коррупционном преступлении.

18 ноября Тетерину выберут меру пресечения.