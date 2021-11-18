Москва, 18 ноября, 2021, 09:07 — ИА Регнум. Статью итальянской газеты la Repubblica «Танки и мигранты: тиски Путина сжимают Европу» прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она написала об этом 18 ноября в своем телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

В своем сообщении официальный представитель российского МИД напомнила главному редактору газеты Маурицио Молинари, что Италия получает до 20 млрд кубометров российского газа каждый год.

«Ни разу Москва не подвела и не обманула Рим по поставкам газа. Как совесть итальянского журналиста позволяет Вам в таком хамском тоне высказываться о российских поставщиках углеводородов? Лично Вам, господин Молинари, не нравится российский газ? Отлично. У меня есть прекрасная идея — Маурицио, топите свой дом газетой la Repubblica в знак протеста», — написала Захарова.

Также она рекомендовала главреду la Repubblica напечатать «одно предложение правды» о том, что Россия является для Европы наиболее надежным поставщиком газа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудник Центра восточных исследований в Варшаве Шимон Кардась заявил, что в случае, если Россия «разделит» газопровод «Северный поток — 2» («СП-2») на две части, это будет способствовать его скорейшей сертификации.