Чита, , 09:05 — REGNUM Жителям Забайкалья, которые не перестают жаловаться на некачественно вывозимой мусор, вскоре придётся платить по другим нормативам и ценам: с 1 декабря 2021 года они увеличатся. Подробности 17 ноября сообщает пресс-служба правительства региона.

Мусор Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Изменятся нормативы накопления твёрдых коммунальных отходов для жителей многоквартирных домов (МКД) и индивидуальных жилых строений (ИЖС).

«Данные изменения направлены на повышение качества предоставляемых услуг, а также для соблюдения регулярности вывоза твёрдых коммунальных отходов. Кроме того, рост тарифа определён выходом Забайкальского края на очередной этап мусорной реформы — сортировки ТКО, которая начнётся с января следующего года», — подчеркнули в РСТ Забайкальского края.

Так, по результатам проведённых замеров нормативы должны составить: МКД 0,157 кубических метра в месяц, ИЖС 0,109 кубических метра в месяц.

Несмотря на рост, норматив в Забайкалье по-прежнему остаётся ниже уровня соседних регионов. Доведения нормативов до расчётной величины планируется поэтапно. С 1 декабря нормативы накопления твёрдых коммунальных отходов составят: МКД — 0,145 кубических метров в месяц; ИЖС — 0,105 кубических метров в месяц.

С 1 июля 2022 года норматив накопления твёрдых коммунальных отходов составит: МКД — 0,157 кубических метров в месяц;ИЖС — 0,109 кубических метров в месяц.

Изменений для прочих потребителей (торговых центров, магазинов, ресторанов, предприятий сферы обслуживания и др.) не произойдёт.

Таким образом, с 1 декабря размер платы за услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами для граждан составит: МКД — 79,24 рубля на человека в месяц;ИЖД — 57,38 рубля на человека в месяц.

Кроме того, РСТ Забайкальского края в рамках проходимой тарифной кампании завершила работу по формированию тарифов по обращению с ТКО на 2022 год. Традиционно изменения в тарифах произойдут с 1 июля 2022 года. Тариф регионального оператора со второго полугодия составит 654,81 рублей за кубический метр отходов, что на 19,82% превышает действующие показатели.

Как сообщало ИА REGNUM, задолженность населения перед оператором по обращению с ТКО составляет 491,2 миллиона рублей.

Ранее депутат Госдумы от Забайкальского края Юрий Григорьев («Справедливая Россия — За правду») в Instagram сообщил, что обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой поручить прокуратуре региона направить исковое заявление в суд для расторжения соглашения между региональным министерством природных ресурсов и «мусорным» оператором — компанией ООО «Олерон+». Причина — многочисленные нарекания со стороны граждан и не своевременной вывоз мусора.

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