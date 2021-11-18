Рыбинск, Ярославская область, 18 ноября, 2021, 09:04 — ИА Регнум. 18 ноября 80-летний юбилей отмечает Рыбинская ГЭС. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Рыбинская ГЭС

Юбилейная дата отсчитывается с момента пуска первого гидроагрегата. Это произошло в самом начале Великой Отечественной войны, 18 ноября 1941 года. Строительство станции началось шестью годами ранее — в 1935 году. Она возводилась силами НКВД, для строительства были привлечены заключённые, однако часть строителей была вольнонаёмными. Кроме того, на стройку направлялись комсомольцы-добровольцы.

К началу Великой Отечественной войны станция не была достроена, линия фронта приближалась. В этих трудных условиях было принято решение начать работу ГЭС, чтобы обеспечить электроэнергией Москву. Станция была запущена и работала в крайне трудных условиях, гидроагрегаты были прикрыты временными брезентовыми навесами. Между тем в течение всей войны Рыбинская ГЭС обеспечивала столицу электроэнергией, за что работники станции были награждены медалями «За оборону Москвы».

К 80-летнему юбилею на Рыбинской ГЭС завершается комплексная модернизация оборудования. Принята в эксплуатацию АСУ ГРАРМ Рыбинской ГЭС, введены в эксплуатацию микропроцессорные защиты на гидроагрегатах и силовых трансформаторах, модернизированы дренажные устройства дамбы 46 Рыбинской ГЭС, прошла реконструкция трансформаторной площадки и открытого распределительного устройства.

«Сегодня на гидроэлектростанции идут работы по замене последнего гидроагрегата со станционным номером 5. После окончания работ, запланированных на 2022 год, замена всех шести гидроагрегатов станции будет завершена», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM руководитель проекта модернизации станции Владимир Дубровин.