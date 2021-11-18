Оренбург, 18 ноября, 2021, 09:03 — ИА Регнум. В Оренбургской области бизнес пострадавший из-за пандемии, получил около 500 млн рублей государственной поддержки. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул56».

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Так, целевые выплаты в расчете по МРОТ на одного работника получили 1,8 тыс. предпринимателей на общую сумму 137,6 млн рублей. За этим видом поддержки обращались 4383 бизнесмена. По программе «ФОТ 3.0» выдано льготных кредитов на 356 млн рублей.

На предприятиях, заявившихся на грантовую поддержку, работает около 11 тысяч оренбуржцев. Безвозмездная помощь от государства будет направлена на выплату аванса за ноябрь.

Единовременную выплату получат компании, оказывающие услуги в сфере культуры, спорта, гостиничного бизнеса, общепита, бытового сервиса. Для этого нужно до 15 декабря подать заявление через личный кабинет на сайте налоговой инспекции.