Калуга, 18 ноября 2021, 10:29 — REGNUM Делегация Белоруссии во главе с заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства Виталием Смирновым 17 ноября посетила с рабочей поездкой Калужскую область. Среди вопросов, интересующих белорусских коллег — опыт калужан в создании инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами. В мероприятии принял участие генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Делегация из Белоруссии посетила крупные калужские предприятия, утилизирующие коммунальные отходы
Делегация из Белоруссии посетила крупные калужские предприятия, утилизирующие коммунальные отходы
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«В Калужской области ведется серьёзная работа, связанная с тем, чтобы вторсырье выступало в качестве сырьевой базы при производстве новых видов продукции. Наилучшие доступные технологии, которые применяются в калужском регионе, будут внедряться и в других субъектах Российской Федерации», — отметил Денис Буцаев .

Практика производства и использования топлива на основе мусора (RDF) интересна и Белоруссии. Делегация посетила калужские предприятия, утилизирующие ТКО. Отмечалось, что на территории области ежегодно образуется более 450 тыс. тонн мусора, 99,4% которого направляется на обработку. Калужский завод по производству альтернативного топлива за год обрабатывает 160 тыс. тонн твердых коммунальных и производственных отходов из Калуги и близлежащих районов. В процессе сортировки здесь выделяют свыше 30 позиций вторсырья. На предприятии действует автоматическая линия по изготовлению топлива RDF. С 2017 года его направляют на цементный завод, расположенный в Ферзиковском районе. В 2020 году объем поставок составил 25 тыс. тонн, в планах 2021 года — порядка 50 тыс. тонн RDF.

«Наши встречи служат развитию взаимодействия по широкому спектру направлений. Семь лет назад мы подписали с Правительством Белоруссии Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Оно стало началом отсчёта для многих совместных проектов», — отметил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

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