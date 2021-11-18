Москва, 18 ноября, 2021, 09:07 — ИА Регнум. Аномальные холода, в том числе морозы до минус 30 °C, ожидаются в ряде регионов Урала и Сибири. Об этом сообщил 18 ноября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Мороз

Он отметил, что холодная погода будет смещаться на юг Западной Сибири, в центр Сибири и на запад Красноярского края. Отклонение от нормы составит до 8−10°С. Так, в Тюменской области похолодает до −27…−29°С, а в Алтайском крае, Кемеровской, Новосибирской, Омской областях — до −21…−23°С.

«На севере Томской области будет даже до — 30°С», — рассказал метеоролог ТАСС.

В Ненецком автономном округе и Коми 19 и 20 ноября температура будет на 7−13 градусов ниже нормы. Столбик термометра может показать до −28…−31°С.

Будет холодно в ближайшие дни и на Урале, там отклонение от нормы составит 4−8°С. Это означает, что в Свердловской и Челябинской областях похолодает до −20…−21°С.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября в европейской части России начнёт понижаться атмосферное давление.

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