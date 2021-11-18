Магас, 18 ноября, 2021, 08:59 — ИА Регнум. В Ингушетии предстанут перед судом члены преступной группы, которые совершали незаконные банковские операции на территории Северо-Кавказского федерального округа. В банду входили шестеро жителей Чечни и Ингушетии. За пять лет они смогли вывести из-под контроля государства 172 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Деньги

Как установлено в ходе следствия, начиная с 2014 года члены преступной группы предоставляли незаконные услуги по банковским операциям. Среди клиентов аферистов были и частные лица, и компании. Они успели подделать более 5000 платежных поручений и зарегистрировать три фиктивных предприятия через подставных лиц.

Деятельность злоумышленников была пресечена в 2019 году. Было возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, и неправомерном обороте средств платежей, а также незаконном образовании юридического лица. Рассматривать дело «обнальщиков» будет Малгобекский городской суд Республики Ингушетия.