Верхнетекетский район, Томская область, , 08:59 — REGNUM Полицейские в Томской области спасли травмированного в тайге 50-летнего мужчину. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 ноября в региональном УМВД.

Тайга Khural.org

Помощь попавшему в беду мужчине оказали старший участковый уполномоченный, капитан полиции Антон Левченко и оперуполномоченный уголовного розыска, капитан полиции Игорь Сидоренко.

Днём 14 ноября в дежурную часть по Верхнекетскому району поступило сообщение о пропаже вахтовика. 10 ноября работник ушёл из вахтового посёлка на охоту и не вернулся.

Стражи порядка добрались на снегоходе до болотистой местности. Идти дальше они решили пешком. Через некоторое время сотрудники полиции обнаружили присыпанные снегом следы обуви. Лишь через несколько часов полицейским удалось найти пропавшего — в 7 км от вахтового посёлка.

Мужчина грелся у костра и прятался от ветра возле лежащего на земле дерева. Он рассказал, что заблудился, подвернул ногу и уже не мог передвигаться самостоятельно.

Вахтовик ждал помощи на протяжении пяти дней. Всё это время он питался замороженными ягодами и пил воду из ледяных ручьёв.

Полицейские оказали помощь пострадавшему. Взяв его под руки, они добрались до снегохода. Замёрзшего охотника вывезли из тайги к вахтовому посёлку.

Мужчина поблагодарил полицейских за спасение жизни и оказанную помощь.

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