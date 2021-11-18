Каир, , 08:58 — REGNUM Опытные скульпторы и художники Древнего Египта обучали своему мастерству учеников в Храме Хатшепсут, женщины-фараона, правившей страной в период с 1473 по 1458 годы до нашей эры. Об этом 17 ноября сообщил The Art Newspaper со ссылкой на научный журнал Antiquity.

Египет на карте Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Польский археолог Анастасия Ступко-Любчинская смогла сделать реконструкцию методов работы древнеегипетских художников и скульпторов в результате исследований в Храме Хатшепсут, расположенном рядом с Долиной Царей на западном берегу реки Нил.

Раньше исследователи полагали, что ученики не проходили обучения на текущих проектах. Однако Ступко-Любчинская выяснила, что в Храме Хатшепсут проводились практические занятия по росписи и созданию скульптур учениками. Менее опытным художникам доверяли вырезать туловище, ноги и руки статуй, а мастер вырезал черты лица. Кроме того, мастера совместно с учениками делали статуям парики, так как их изготовление забирало много времени.

Кроме того, установлено, что стены храма расписывались двумя разными группами учеников, поэтому они так различны по качеству росписи и по художественным решениям.

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