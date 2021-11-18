Каир, 18 ноября, 2021, 08:58 — ИА Регнум. Опытные скульпторы и художники Древнего Египта обучали своему мастерству учеников в Храме Хатшепсут, женщины-фараона, правившей страной в период с 1473 по 1458 годы до нашей эры. Об этом 17 ноября сообщил The Art Newspaper со ссылкой на научный журнал Antiquity.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Египет на карте

Польский археолог Анастасия Ступко-Любчинская смогла сделать реконструкцию методов работы древнеегипетских художников и скульпторов в результате исследований в Храме Хатшепсут, расположенном рядом с Долиной Царей на западном берегу реки Нил.

Раньше исследователи полагали, что ученики не проходили обучения на текущих проектах. Однако Ступко-Любчинская выяснила, что в Храме Хатшепсут проводились практические занятия по росписи и созданию скульптур учениками. Менее опытным художникам доверяли вырезать туловище, ноги и руки статуй, а мастер вырезал черты лица. Кроме того, мастера совместно с учениками делали статуям парики, так как их изготовление забирало много времени.

Кроме того, установлено, что стены храма расписывались двумя разными группами учеников, поэтому они так различны по качеству росписи и по художественным решениям.