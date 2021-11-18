Лос-Анджелес, США, 18 ноября, 2021, 08:57 — ИА Регнум. Иск в суд Лос-Анджелеса (штат США Калифорния) на актера Алека Болдуина, продюсеров кинокартины «Ржавчина» и техника по оружию подала помощник режиссера по сценарию указанного фильма Мэми Митчелл. Об этом 17 ноября сообщил журнал Variety.

(сс) Gage Skidmore Алек Болдуин

Как утверждает в своем заявлении истица, эпизод со стрельбой, который закончился на съемках трагически, не был прописан в сценарии кинокартины.

Также Митчелл указывает, что в день трагического происшествия камеры настраивали на съемки лица Болдуина, кровавого пятна на его плече и его корпуса «по мере того, как он тянулся к кобуре, чтобы достать» револьвер.

«В сценарии ничего не говорилось о том, что подзащитный Болдуин или кто-либо другой должен был выстрелить из оружия», — говорится в иске.

Кроме того, помощник режиссера фильма отметила, что актер, как она считеат, должен был потребовать продемонстрировать ему, заряжен ли револьвер, или самостоятельно убедиться в этом перед съемками.

Помимо этого, в заявлении имеются обвинения в вооруженном нападении, умышленном нанесении увечий и причинении морального вреда и утверждается, что трагедия произошла из-за снижения затрат на съемки фильма.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября актер Алек Болдуин в ходе съемки одной из сцен фильма выстрелил из оружия, в результате чего ранил двух человек — Галину Хатчинс и режиссера Джоэла Соузу. Позднее Хатчинс, получившая тяжелую травму и доставленная на вертолете в местный травматологический центр, скончалась.