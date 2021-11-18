Иволгинский район, Бурятия, 18 ноября, 2021, 08:56 — ИА Регнум. В Иволгинском районе Бурятии правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадала школьница. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, авария произошла вечером 17 ноября.

Пешеходный переход

«31-летний водитель автомобиля «Ниссан», следуя со стороны ул. Куйбышева в направлении ул. Первомайской на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на пешехода 2005 года рождения. Учащаяся 10 класса возвращалась из школы домой», — отметили в ведомстве.

С травмами различной степени тяжести подростка доставили в медицинское учреждение.

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