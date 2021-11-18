Петропавловск-Камчатский, , 08:54 — REGNUM Одна из авиационных частей Войск и сил на Северо-востоке России (ОКВС) готова передать в медучреждения Камчатского края и Сахалинской области несколько тонн сжиженного кислорода. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны РФ.

Медицинский кислород Александр Погожев © ИА REGNUM

пресс-служба ВВО «Медицинская служба ОКВС готова по запросу организовать передачу кислорода Минздраву Камчатского края и Сахалинской области».

Отмечается, что запасы накопленного военными лётчиками жидкого кислорода позволяют полностью обеспечить как собственные потребности авиаторов на Камчатке, так и помочь гражданским медикам в борьбе с COVID-19.

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17 ноября группа газообеспечения пополнила запасы кислорода в военно-морском клиническом госпитале Тихоокеанского флота. За одну смену работы группы на Камчатке кислорододобывающими станциями вырабатывается порядка одной тонны сжиженного кислорода.

Военные лётчики используют кислород в системе воздушного судна для поддержания нормальной жизнедеятельности экипажа при выполнении высотных полётов.

Как сообщало ИА REGNUM, авиационный полк Центрального военного округа, дислоцируемый в Оренбурге, начал передавать сжиженный кислород в медицинские учреждения Оренбуржья для лечения пациентов с COVID-19 в соответствии с поручением президента России Владимира Путина и указаниями министра обороны Сергея Шойгу.

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