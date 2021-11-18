Оренбург, 18 ноября, 2021, 08:54 — ИА Регнум. Сделка по покупке акций АО «Международный аэропорт Оренбург» окончательно закрыта. Документы, свидетельствующие об отсутствии каких-либо нарушений с обеих сторон, завизированы 16 ноября. Об этом сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.

Orenairport.ru Аэропорт Оренбурга

На счета продавца (ГУП Оренбургской области «Областной имущественный фонд») 30 октября поступило 3 млрд 193 млн 850 тысяч рублей. В бюджет эта сумма по закону поступит в апреле 2022 года. Продавец перечислит 638 млн 780 тысяч рублей в виде «налога на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты», 1,7 млрд рублей — «доходов от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей» и еще 805 млн 70 тысяч рублей — «поступлений от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями получателям средств бюджетов субъектов РФ».

Оставшиеся 50 млн Областной имущественный фонд в течение четырех лет будет использовать для оплаты услуг по строительному надзору и контролю над реализацией новыми собственниками проекта по реконструкции и модернизации аэропорта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, оренбургский аэропорт продан в начале сентября 2021 года. Стартовая цена составляла 1,68 млрд рублей, в ходе торгов цена выросла до 3,193 млрд рублей. Собственником стала компания «АБС Оренбург».