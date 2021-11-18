Нанайский район, , 08:53 — REGNUM Памятник природы озеро Гасси оказалось в опасности из-за дноуглубительных работ, связанных с прокладкой газопровода. ФГБУ «Заповедное Приамурье» зафиксировало массовый мор рыбы в уникальном водоёме и направило обращение в Росприроднадзор с просьбой провести проверку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе дирекции заповедников и нацпарков Хабаровского края.

Озеро Константин Крыжицкий. Озеро. 1896

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Озеро Гасси известно особенной ихтиофауной, наиболее ярким представителем которой является дальневосточная черепаха-трионикс. Водоём является туристическим объектом.

«При проведении исследований были отобраны пробы воды в границах национального парка и вблизи мест размножения дальневосточной черепахи. В границах береговой полосы озера были обнаружены скопления мёртвой рыбы, в том числе серебряные караси, образцы которых отобраны на токсикологический анализ (на содержание тяжёлых металлов)», — рассказала заместитель начальника научного отдела ФГБУ «Заповедное Приамурье» Ирина Никитина.

По её словам, в погибшей рыбе найдены тяжёлые металлы и токсичные элементы. В озере превышены нормативы содержания взвесей в 3,3 — 6,9 раз. Содержание нефтепродуктов в местах взятия проб превышает допустимый уровень в 2,8 — 6,6 раз. Причиной загрязнения называется прокладка газопровода, осуществлявшаяся во время наводнения рядом с границей национального парка «Анюйский».

»В результате обследования природной воды и образцов рыбы озера Гасси установлено, что дноуглубительные работы с применением земснаряда в районе, непосредственно примыкающем к границе национального парка, оказывают негативное влияние на состав природной воды озера», — пришли к выводу в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Как сообщало ИА REGNUM, река Катэн в районе имени Лазо Хабаровского края сильно помутнела из-за деятельности старателей. Местные жители предполагают, что загрязнение произошло возле посёлка Солонцовый, где добывают россыпное золото.