Курган, 18 ноября, 2021, 08:52 — ИА Регнум. В Кургане площадь им. Ленина к Новому году украсят иллюминацией, фотозонами, горками и компьютерной графикой. Техническая документация на оформление ледового городка областной столицы представлена в тендерах, опубликованных на сайте госзакупок.

zakupki.gov.ru Новогодняя арка в Кургане

С помощью QR-кодов объекты ледового городка превратятся в графические.

«Любой посетитель посредством наведения камеры мобильного телефона или планшета на композицию может создать виртуального анимированного персонажа в режиме реального времени», — говорится в техзадании.

Максимальная стоимость ледового городка — 20 млн рублей. Возвести объекты необходимо до 22 декабря.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кургане главной темой для новогоднего украшения города стало 350-летие со дня рождения Петра I.