Самара, , 08:52 — REGNUM Сотрудничество в сфере образования с Узбекистаном намерено развивать руководство Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Макет кампуса Kaluganews.com

В Москве состоялся II форум межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном, участие в котором принял и глава Самарской области Дмитрий Азаров.

Губернатор региона отметил, что Самарская область в последнее время стала более привлекательной для жителей соседних государств, включая и Узбекистан.

«Граждане Узбекистана приезжают к нам не только работать, но и учиться, отдыхать и лечиться. Узбекистан — лидер среди иностранных государств по туристическому потоку в Самарскую область. Ежегодно около 60 тысяч граждан Узбекистана приезжают к нам с туристическими целями, в том числе это касается и медицинского туризма», — приводит пресс-служба слова Азарова, который напомнил, что регион обладает высоким уровнем образовательного, научного, производственно-технического и инновационного потенциала.

Кроме этого, область привлекает желающих получить высшее и среднее специальное образование, добавил он.

Сообщается, что руководство области намерено построить международный межвузовский кампус на пять тысяч мест, проект которого уже готов. Чиновники считают, что его создание вместе с успешно развивающимся научно-образовательным центром мирового уровня «Инженерия будущего» сможет поднять на более высокий уровень предоставление образовательных услуг и может стать новой точкой притяжения для студентов разных стран.

Отмечается, что в настоящее время четверть иностранных студентов региона являются гражданами из Узбекистана, и их количество увеличивается.

«На мой взгляд, совместно с нашими узбекскими коллегами мы могли бы спрогнозировать спрос Узбекистана на образовательные услуги в Самарской области и возможно закрепить намерения по сотрудничеству в этой сфере в межправительственных и межрегиональных соглашениях. Это позволило бы и нам при реализации проекта в большей степени ориентироваться на реальные потребности по подготовке кадров наших самых близких зарубежных партнеров», — приводит пресс-служба слова главы региона, который уверен, что тесные связи между людьми создают прочный фундамент для развития торговых отношений между регионами и государствами.