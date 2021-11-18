Москва, 18 ноября, 2021, 08:48 — ИА Регнум. Атмосферное давление в Москве 20 ноября рухнет в «барическую пропасть», сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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По его словам, ныряющий циклон «Ульрих», сформировавшийся в акватории Гренландского моря на стыке столкновения теплого течения Гольфстрим и холодного Лабрадорского течения, «возьмет курс на Скандинавию».

Первые двое суток этот атмосферный вихрь в среднем будет проходит по 1000 км за сутки, а после поворотного пункта в Белом море к 20 ноября выйдет глубоким центром на столичный регион, добавил Тишковец.

«В результате, атмосферное давление к 12.00 по Москве субботы рухнет в «барическую пропасть» — понизится с 736 мм ртутного столба до аномально низких величин, и барометры покажут 716 миллиметров ртутного столба», — сказал синоптик РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в европейской части России ожидается значительное понижение атмосферного давления.

Редко встречающееся атмосферное давление ожидается на европейской части России 20 ноября. По словам Вильфанда, давление будет в пределах 720 мм рт. столба.

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