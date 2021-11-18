Горно-Алтайск, 18 ноября, 2021, 08:48 — ИА Регнум. В Республике Алтай правоохранители проверяют обстоятельства смертельной аварии. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, ДТП произошло вечером 17 ноября на 326 км дороги Ябоган — Туекта.

МВД по Республике Алтай ДТП на Алтае

По данным ведомства, 31-летний местный житель, не имеющий водительских прав и с признаками алкогольного опьянения, управляя автомобилем Haima 219 301, не справился с управлением и слетел с дороги в кювет, после чего машина опрокинулась.

В результате водитель и 37-летний пассажир скончались на месте до прибытия скорой помощи. Проверка организована в соответствии со статьёй 144−145 УПК РФ.

Читайте также: МВД Тувы раскрыло подробности ДТП, в котором погибли четыре человека