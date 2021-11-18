Чебоксары, , 08:45 — REGNUM В Чебоксарах из девяти претендентов на пост сити-менеджера в «финал» вышли два кандидата. Их оценят депутаты городского собрания, новый градоначальник будет определён по итогам голосования, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Заседание комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации Чебоксар Cap.ru

На заседании комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации города были рассмотрены девять кандидатов. Это зампглавы горкомимущества Чебоксар Олег Александров, директор чебоксарского МКУ «Земельное управление» Александр Башков, заместитель директора ООО «Электросети» Николай Голубцов, экс-заместитель директора КУ «Центр предоставления мер социальной поддержки» минтруда Чувашии, а ныне безработный Андрей Ильгачев, индивидуальный предприниматель Дмитрий Попов, директор АНО «Бюро научных экспертиз» Владимир Савинов, замминистра экономики республики Денис Спирин, руководитель АУ «Республиканский бизнес-инкубатор» Илья Тумаков и директор МБУ «Управление жилищным фондом города Чебоксары» Андрей Шестаков.

В мэрии отмечают, что кандидаты проходили получасовое тестирование «по 25 вопросам, связанным с выполнением полномочий» сити-менеджера и индивидуальное собеседование. Оценивались «образовательный и профессиональный уровень, деловые и личностные качества».

Победителями признаны Денис Спирин и Олег Александров, набравшие наибольшее число баллов. Уточняется, что баллы начислялись, в частности, исходя из опыта работы, знаний, навыков коммуникации, «профессиональной мотивации, гражданской позиции», готовности «к саморазвитию», аналитических и организаторских способностей.

Комиссия проголосовала за представление кандидатур Спирина и Александрова на обсуждение в Чебоксарское городское собрание депутатов. Нового главу администрации чувашской столицы выберут на внеочередном заседании городского парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, Алексей Ладыков, который был сити-менеджером Чебоксар с июня 2011 года (три срока подряд), сложил полномочия 30 сентября 2021 года в связи с назначением вице-премьером — полномочным представителем Чувашии при президенте России.

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