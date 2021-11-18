Сухум, , 08:44 — REGNUM 110 случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 17 ноября в ходе 478 исследований. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

Коронавирус Mos.ru

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Всего, по официальным данным, в медучреждениях республики разместили 245 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 48 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 33 574 носителя SARS-CoV-2. Из них 27 809 победили инфекцию. Данных о выздоровевших за последние сутки нет. За всё время 495 пациентов с диагнозом COVID-19 скончались, за последние сутки было три таких случая.

Днём ранее в Абхазии сообщили о выявлении 121 носителя SARS-CoV-2 в результате 523 исследований. Выздоровели за сутки 53 человека, было зафиксировано четыре случая смерти пациентов с COVID-19.