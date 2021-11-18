Киев, , 08:53 — REGNUM Украинские атомные электростанции устарели, это означает большую опасность. Об этом генерал-лейтенант МВД Украины в отставке Геннадий Москаль заявил в беседе с украинским Четвёртым каналом.

Ровенская АЭС. Украина Дьяков Владимир Леонидович

Он отметил, что энергоблоки на украинских АЭС работают с большой загрузкой. Это может «закончиться большой трагедией».

«Надо свечку поставить за то, чтобы <…> не взорвалось, потому что всё — старьё», — пояснил Москаль

По его данным, сейчас энергоблоки на украинских АЭС работают с большой загрузкой. Москаль счел, что это может «закончиться большой трагедией» для страны.

Как сообщало ИА REGNUM, многие эксперты также обеспокоены решением Киева использовать на АЭС, построенных по советским проектам, американское топливо Westinghouse. В настоящее время на Украине действуют четыре АЭС: Запорожская, Ровенская, Южно-Украинская и Хмельницкая.

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