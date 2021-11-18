Киев, 18 ноября, 2021, 08:53 — ИА Регнум. Украинские атомные электростанции устарели, это означает большую опасность. Об этом генерал-лейтенант МВД Украины в отставке Геннадий Москаль заявил в беседе с украинским Четвёртым каналом.

Дьяков Владимир Леонидович Ровенская АЭС. Украина

Он отметил, что энергоблоки на украинских АЭС работают с большой загрузкой. Это может «закончиться большой трагедией».

«Надо свечку поставить за то, чтобы <…> не взорвалось, потому что всё — старьё», — пояснил Москаль.

Как сообщало ИА REGNUM, многие эксперты также обеспокоены решением Киева использовать на АЭС, построенных по советским проектам, американское топливо Westinghouse. В настоящее время на Украине действуют четыре АЭС: Запорожская, Ровенская, Южно-Украинская и Хмельницкая.

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