Абакан, 18 ноября, 2021, 08:43 — ИА Регнум. Власти Хакасии намерены воспрепятствовать проведению аукциона на разработку нового угля на участке Чалпан-4. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Добыча угля

Участок расположен на западном фланге Бейского каменноугольного месторождения с общим запасом угля более 323 млн тонн. Аукцион на право пользования недрами был объявлен Федеральным агентством по недропользованию 12 ноября.

Между тем, по мнению властей республики, на месторождении уголь добывают уже несколько крупных компаний, что негативно влияет на экологию. Расширение добычи за счёт дополнительного участка приведёт к ухудшению ситуации, а также обострит социальную напряжённость.

Письмо с доводами против проведения аукциона направлено на имя руководителя федерального ведомства Евгения Петрова. В правительстве добавили, что за последние три года все запросы на разработку новых месторождений были отклонены.

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