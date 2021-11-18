Париж, , 08:43 — REGNUM Заместитель министра обороны Южной Кореи по вопросам оборонной политики Ким Ман Ги, находящийся с визитом в Париже, встретился 17 ноября с начальником Главного управления международных отношений и стратегий министерства обороны Франции Алис Гиттон, с которой обсудил пути укрепления сотрудничества в сфере обороны. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского оборонного ведомства.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе шестого диалога по оборонной стратегии представители двух стран обсудили ситуацию с безопасностью на Корейском полуострове и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также договорились диверсифицировать сотрудничество в сфере кибербезопасности.

Ким Ман Ги также обратился к правительству Франции с просьбой поддержать усилия Сеула в денуклеаризации Корейского полуострова.