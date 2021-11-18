Екатеринбург, , 08:42 — REGNUM Организаторы «Уральской ночи музыки» направили компетентным органам аргументированные ответы по поводу нарушений, которые якобы были выявлены в ходе проведения фестиваля. Об этом пишут СМИ.

«Уральская ночь музыки»

ИА REGNUM

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Директор фестиваля Евгений Горенбург также выразил желание узнать, что депутат Госдумы Андрей Альшевских («Единая Россия») сделал для развития культуры России, а также укрепления здравоохранения страны. Об этом он заявил изданию ЕАН.

Как сообщало ИА REGNUM, Альшевских заявил на организаторов ночи музыки в соответствующие органы. Поводом стало нарушение зрителями антиковидных мер.

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