Екатеринбург, 18 ноября, 2021, 08:42 — ИА Регнум. Организаторы «Уральской ночи музыки» направили компетентным органам аргументированные ответы по поводу нарушений, которые якобы были выявлены в ходе проведения фестиваля. Об этом пишут СМИ.

ИА REGNUM «Уральская ночь музыки»

Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»

Директор фестиваля Евгений Горенбург также выразил желание узнать, что депутат Госдумы Андрей Альшевских («Единая Россия») сделал для развития культуры России, а также укрепления здравоохранения страны. Об этом он заявил изданию ЕАН.

Как сообщало ИА REGNUM, Альшевских заявил на организаторов ночи музыки в соответствующие органы. Поводом стало нарушение зрителями антиковидных мер.