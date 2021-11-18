Пермь, , 08:40 — REGNUM В Перми завершилось расследование уловного дела в отношении бывшего прокурора Индустриального района города. Его обвиняют в коррупционных преступлениях. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

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Бывшему прокурору инкриминируют получение крупных взяток, в том числе с вымогательством; посредничество во взяточничестве; организацию и подстрекательство к служебному подлогу, а также подстрекательство к превышению должностных полномочий.

По версии следствия, экс-прокурор в 2015—2016 годах получил две взятки на общую сумму 2,750 млн рублей от руководители коммерческих компаний. В период с июня 2017 года по март 2018 года он неоднократно выступил посредником во взяточничестве в крупном размере.

Кроме того, в 2016 году бывший прокурор совершил подстрекательство к превышению должностных полномочий и к организации служебного подлога сотрудниками отдела судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам Перми, склонив их к организации незаконного прекращения шести исполнительных производств, возбужденных в отношении его знакомого, без фактического отбывания им обязательных работ.

На имущество экс-прокурора района Перми и его супруги наложен арест на сумму свыше 750 тысяч рублей. В ближайшее время уголовное дело направят в суд.