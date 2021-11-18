Вашингтон, 18 ноября, 2021, 08:39 — ИА Регнум. Накануне президент СШАДжо Байден и председатель КитаяСи Цзиньпин провели видеосаммит, на котором лидерам двух стран удалось избежать взаимных упрёков и обвинений. Но это говорит не о потеплении отношений между Вашингтоном и Пекином, а только о долгой работе советников, которые занимались подготовкой переговоров несколько месяцев и заранее сгладили все острые углы, пишет Институт РУССТРАТ.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден

Невзирая на это, КНР и США достаточно четко обозначили, что не желают конфронтации и планируют придерживаться прагматического подхода в выработке правил глобальной конкуренции на ближайшее будущее. Глубинные разногласия и острые противоречия между странами никуда не делись, но их предпочли не называть.

Байден использовал видеоконференцию, чтобы напомнить прежние претензии к Китаю, в том числе он вновь упомянул о правах человека в Синьцзяне, Гонконге и на Тибете. Глава Белого дома заверил коллегу, что США не занимаются созданием военных альянсов против КНР. Но вновь предупредил, что односторонние шаги Поднебесной для смены отношений между Тайванем и материком могут привести к подрыву мира и стабильности в Тайваньском проливе.

Председатель КНР, накануне получивший от ЦК КПК титул «кормчего возрождения», подтвердил курс на мирное объединение с Тайванем, но, в свою очередь, предостерег Запад от попыток использовать остров как способ сдерживания Китая. Си напомнил, что отношения между КНР и США находятся на «критическом этапе», но с помощью совместной работы их можно «продвинуть вперёд». Здоровые отношения двух стран помогут поддержать мирную и стабильную международную обстановку, а также эффективно реагировать на глобальные вызовы, включая изменение климата и пандемию COVID-19.

Саммит показал, что и Пекин, и Вашингтон пытаются избежать новых встрясок и политических издержек от глобальной конфронтации, резюмировали в Институте РУССТРАТ. Пока это не разрядка и не перезагрузка, а только пауза для восстановления сил.