Грозный, , 08:38 — REGNUM В Чечне будет оказана поддержка семье Расула Цакаева, у которого от взрыва газа разрушился дом и пострадали четверо детей. Детям в настоящее время оказывается всесторонняя медицинская помощь, а новый дом будет построен в ближайшее время. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

Последствия взрыва газа Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области

Напомним, дом семьи Цакаевых был разрушен во время взрыва бытового газа 16 ноября. В момент взрыва в помещении находились пятеро детей в возрасте от трех до 12 лет. В результате происшествия пострадали четверо из них. Они получили травмы и ожоги различной степени тяжести.

«Двое из них получили ожоги дыхательных путей. К лечению подключены федеральные специалисты и сотрудники министерства здравоохранения ЧР. Детям оказывается вся максимально необходимая помощь. Завтра утром их перевезут в ожоговый центр Краснодарского края. Я желаю детишкам скорейшего выздоровления», — написал глава Чечни на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Кадыров также сообщил, что по решению Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова для семьи будет построен новый дом со всеми удобствами.

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