Вашингтон, 18 ноября, 2021, 08:36 — ИА Регнум. Власти России не откажутся от полуострова Крым и потому странам Запада лучше забыть об этом вопросе. Такое мнение 18 ноября высказал британский политолог, старший научный сотрудник Института ответственного управления государством Куинси Анатоль Ливен в своей статье для американского издания The Nation.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Как указал политолог, анализируя минские соглашения, в них не содержатся претензии Киева на российский. Также он добавил, что исключение темы полуострова из переговоров в Минске являлось неизбежным.

«Присоединив Крым (похоже, в соответствии с пожеланиями большей части населения полуострова), российское правительство уже не может его отдать, если не потерпит сокрушительное поражение в войне», — написал в своей статье Ливен.

При этом он добавил, что в настоящее время, по его мнению, невозможны никакие разговоры о статусе Крыма.

«Как и другие неразрешенные проблемы (например, Кашмир или Косово), этот вопрос надо просто положить на полку, пока он не будет тихо предан забвению, либо пока на мировой арене не произойдут фундаментальные изменения, позволяющие найти его решение», — также отметил политолог в своем материале.

Кроме того, Ливен уточнил, что только «безумные американские политики» высказываются за военное решение украинского вопроса, призывая к войне с Россией на территории Украины, потому что, как считает автор статьи, прямое вооружённое столкновение Москвы с Вашингтоном приведет к катастрофическим последствиям и, вероятнее всего, завершится в пользу России.

«Поскольку российские вооруженные силы обладают огромным превосходством над украинскими, американский воинский контингент в Европе весьма ограничен, а европейские страны не желают вступать с Россией в военный конфликт, велика вероятность, что Москва победит в ограниченной войне на Украине, захватит значительную часть ее территорий и посрамит США и Запад», — пояснил политолог.

При этом он отметил, что конфликт на востоке Украины решается очень легко и для этого, по мнению Ливена, властям Украины нужно начать выполнение минских договоренностей.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.