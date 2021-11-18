Симферополь, , 08:36 — REGNUM Глава комитета по законодательству парламента Крыма Сергей Трофимов заявил о намерении наказать организаторов водной блокады полуострова, сообщает РИА Новости.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, в Крыму работают над подготовкой иска о возмещении материального ущерба, который был нанесен региону. Срок подачи иска и сумма ущерба устанавливается.

«Все подтверждающие документы будут приложены к иску. Дело с подготовкой иска будет доведено до конца. От своих планов мы не отказываемся. Организаторы блокад Крыма, в том числе водной, уверен, понесут заслуженное наказание», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, проблемы с водообеспечением пресной водой в Крыму возникли после перекрытия Украиной Северо-Крымского канала. В 2020 году ситуация обострилась в связи с затянувшейся засухой.

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