Тбилиси, 18 ноября 2021, 08:33 — REGNUM Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили пора послушать призыв Страсбургского суда прекратить голодовку. Об этом на брифинге заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.
Он отметил, что экс-президенту нужно «отдохнуть» в течение шести лет, срока заключения, к которому его приговорил суд. Лидер «Мечты» призвал Саакашвили прекратить «шантажировать» остальных голодовкой.
«Я ещё раз призываю его остановить деструкцию, остановить голодовку, дать отдых стране, и отдохнуть самому как минимум на шесть лет», — сказал Кобахидзе.
Он добавил, что требование экс-президента перевести его в гражданскую клинику не имеет оснований. Также Кобахидзе заявил об отсутствии у партии Саакашвили «Единое национальное движение» общественной поддержки и «заряда» на улицах. Он отметил, что партия обещала проводить ежедневные акации протеста, но на 17 и 18 ноября акций не запланировали.
Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, и он объявил голодовку. Его сторонники ежедневно проводят акции протеста, требуя «защитить жизнь» экс-президента. 8 ноября его перевели в тюремную больницу в Тбилиси. 11 ноября минюст Грузии обнародовал видео, как упитанный Саакашвили оказывал сопротивление при переводе в тюремную палату, а его несли, держа за руки и за ноги. Также были опубликованы видео, как он ест, как оскорбляет охранников тюрьмы.
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