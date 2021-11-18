Тбилиси, , 08:33 — REGNUM Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили пора послушать призыв Страсбургского суда прекратить голодовку. Об этом на брифинге заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Цитата из видео Михаил Саакашвили арестован в Грузии Канал Georgian Public Broadcaster

Он отметил, что экс-президенту нужно «отдохнуть» в течение шести лет, срока заключения, к которому его приговорил суд. Лидер «Мечты» призвал Саакашвили прекратить «шантажировать» остальных голодовкой.

«Я ещё раз призываю его остановить деструкцию, остановить голодовку, дать отдых стране, и отдохнуть самому как минимум на шесть лет», — сказал Кобахидзе.

Он добавил, что требование экс-президента перевести его в гражданскую клинику не имеет оснований. Также Кобахидзе заявил об отсутствии у партии Саакашвили «Единое национальное движение» общественной поддержки и «заряда» на улицах. Он отметил, что партия обещала проводить ежедневные акации протеста, но на 17 и 18 ноября акций не запланировали.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, и он объявил голодовку. Его сторонники ежедневно проводят акции протеста, требуя «защитить жизнь» экс-президента. 8 ноября его перевели в тюремную больницу в Тбилиси. 11 ноября минюст Грузии обнародовал видео, как упитанный Саакашвили оказывал сопротивление при переводе в тюремную палату, а его несли, держа за руки и за ноги. Также были опубликованы видео, как он ест, как оскорбляет охранников тюрьмы.

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