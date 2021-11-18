Джакарта, 18 ноября, 2021, 08:31 — ИА Регнум. Правительство Индонезии принимает участие в усилиях по поощрению стран мира к прекращению незаконной торговли ртутью, сообщает CNN Indonesia.

Александр Понамов Ртуть

Усилия по искоренению незаконной торговли ртутью были одним из вопросов обсуждения, поднятых Индонезией на конференции сторон Минаматской конвенции.

«Мы надеемся на поддержку всех индонезийских представителей в общении со странами, разъяснении позиции Индонезии и заручении поддержки этого предложения», — говорится в заявлении министерства окружающей среды и лесного хозяйства.

Согласно отчету ЮНЕП за 2020 год, общий объем незаконной торговли ртутью в мире достигает более 3 трлн индонезийских рупий.

В настоящее время участниками Минаматской конвенции являются 135 стран.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 522 случая заражения коронавирусом.