Барун-Хемчикский район, Тыва, 18 ноября, 2021, 08:30 — ИА Регнум. В Туве перед судом предстанет 38-летний местный житель по обвинению в причинении смерти знакомому по неосторожности. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, инцидент произошёл 4 июня 2020 года.

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Прибыв в тайгу на охоту, жители села Аянгаты Барун-Хемчикского района устроились на привал. По версии следствия, один из мужчин, находясь верхом на лошади, попросил знакомого подать ему карабин.

«Обвиняемый, достоверно зная, что нельзя направлять оружие на людей, пренебрежительно относясь к мерам предосторожности и проявляя преступную небрежность при передаче ружья, направленного в сторону знакомого, нажал на спусковой крючок», — отметили в ведомстве.

В результате выстрела потерпевший получил смертельное ранение. Он скончался на пути в село.

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