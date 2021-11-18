Нью-Йорк, США, 18 ноября, 2021, 08:29 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 17 ноября снижением на умеренно негативном фоне. Меньше других потерял S&P 500.

Фондовый рынок

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 211,17 пункта (0,58%), до уровня 35 931,05 пункта. S&P 500 подешевел на 12,23 пункта (0,26%), опустившись до уровня 4688,67 пункта. Nasdaq к завершению дня потерял 50,81 пункта (0,32%), опустившись до уровня 15 923,04 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $2,40 (2,97%), до уровня $78,36 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 16 ноября ростом на фоне отчётов по розничным продажам и промпроизводству. Больше других прибавил Nasdaq.

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