Москва, 18 ноября, 2021, 08:28 — ИА Регнум. В Москве в октябре 2021 года самозанятых граждан стало больше на 40,1 тыс., в сентябре прирост составил 36,8 тыс. человек, сообщается на портале мэра столицы.

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С начала 2021 года число самозанятых в столице выросло на 313,6 тыс. человек и достигло 792,8 тыс. человек. Это 23% от общего числа всех зарегистрированных на территории России самозанятых.

Самозанятые за 10 месяцев заплатили в бюджет Москвы 3,69 млрд рублей налога, что в 4,1 раза больше, чем за 10 месяцев 20 202 года. Наиболее популярные виды деятельности — пассажирские и грузоперевозки, сдача квартир в аренду, консалтинг, репетиторство, ИТ-услуги, маркетинг, бухгалтерские услуги.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению эксперта, когда большая часть предпринимателей РФ выйдет из тени, количество самозанятых уже не будет расти прежними темпами.

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