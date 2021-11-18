Тегеран, 18 ноября, 2021, 08:25 — ИА Регнум. Иранские запасы урана, обогащенного до 60%, возросли до 17,7 кг, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на квартальный отчет Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

По информации организации, еще в сентябре этот показатель составлял 10 кг. Кроме того, иранские запасы урана, обогащенного до 20% урана, достигли 113,4 кг (вместо 84,3 кг). Согласно совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), Иран может обогащать уран на уровне, не превышающем 3,67%.

Кроме того, в документе утверждается, что ядерный материал был обнаружен на трех объектах, о которых иранские власти ранее не заявляли, а нынешнее местонахождение найденного материала теперь неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября временный представитель Ирана в международных организациях Мохаммадреза Гайеби потребовал от представителей МАГАТЭ воздерживаться от поспешных или политически мотивированных комментариев по иранской ядерной сделке.