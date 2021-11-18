Москва, , 08:25 — REGNUM Федеральный центр информатизации при Центризбиркоме РФ объявил многомиллионный тендер на оказание услуг по сопровождению специального программного обеспечения подсистемы автоматизации избирательных процессов и технологических программ ГАС «Выборы». Победителя планируется определить 14 декабря 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

По первой части закупки из контракта исключены три подсистемы — «Контроль избирательных фондов», «Агитация», «Картография».

Контракт с начальной ценой 100 515 352,98 рубля будет оплачен средствами федерального бюджета.

Реализация проекта запланирована в два этапа: первый с 1 января по 30 июня 2022 года, второй рассчитан на оставшуюся часть года с исполнением к 20 декабря.

В документации уточняется, что цель — «обеспечение устойчивого функционирования СПО ГАС «Выборы» при подготовке и проведении выборов и референдумов».