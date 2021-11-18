Москва, 18 ноября, 2021, 08:22 — ИА Регнум. В некоторых случаях постковидный синдром может развиваться в фатальной форме, при которой нарушается свертываемость крови. Об этом 18 ноября рассказала врач-гематолог высшей категории медицинского центра «Авиценна» Диана Ким.

Pixabay.com Коронавирус

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Как отметила в интервью радио Sputnik врач, перенесшие COVID-19 пациенты, по ее словам, в течение долгого времени могут сталкиваться с последствиями нового заболевания, включая нарушения свертываемости крови.

Также Ким добавила, что даже в случае с молодыми людьми, перенесшими COVID-19 в легкой форме, существует риск возникновения тромбоза или даже инсульта.

«У меня были молодые пациенты, которые перенесли коронавирусную инфекцию в легкой форме, но через три месяца у них был тромбоз. В частности, у одного из них случился инсульт. То есть даже те, кто перенес COVID-19 в легкой форме, не защищены от поствирусного, постковидного тромбообразования», — сказала она.

При этом врач уточнила, что в случае, когда тромбы образуются в сосудах головного мозга, это может стать для пациента фатальным.

«Тромбообразование всегда опасно, но все зависит от того, где образовался тромб. Если это произошло в головном мозге, то будет инсульт. В зависимости от отдела мозга это может быть либо фатальный инсульт, либо с минимальными последствиями», — пояснила она.

Кроме того, Ким указала, что предотвратить тромбообразование после COVID-19 могут разжижающие кровь препараты — антикоагулянты, однако подчеркнула, что такое лечение может назначать только специалист.

«Считается, что после перенесенной коронавирусной инфекции следует продолжать три месяца антикоагулянтную терапию. Это профилактирует образование тромбов. Однако самостоятельно назначать себе антикоагулянты не надо. Это делается под контролем врача. Эти препараты не совсем безобидные, поэтому не стоит их самому себе назначать», — рассказала врач.

Помимо того, она отметила, что в наибольшей степени риску повышенного тромбообразования после нового коронавирусной инфекции подвержены те, кто и до этого страдали заболеваниями сосудов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что граждане, купившие сертификат вместо настоящей вакцинации от COVID-19, могут стать источниками формирования новых штаммов SARS-CoV-2.