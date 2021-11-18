Сингапур, , 08:22 — REGNUM Смертность от COVID-19 и общий уровень заражения коронавирусом могут снизиться до показателей по сезонному гриппу уже к середине будущего года, в случае, если не появится более опасных штаммов. Такое заявление сделал основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс на «Новом экономическом форуме», который организован бизнесменом Майклом Блумбергом в Сингапуре.

Билл Гейтс OnInnovation

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По мнению Гейтса, общий уровень смертности и заболеваемости должен резко снизиться на фоне всеобщей вакцинации от COVID-19, вкупе с выработкой естественного иммунитета и появлением эффективных препаратов для лечения заболевания, вызванного коронавирусом.

Показатели смертности и заболеваемости, согласно прогнозам Гейтса, могут снизиться до средних показателей по сезонному гриппу, но лишь при условии отсутствия новых, более агрессивных штаммов коронавируса. Гейтс призвал мировое сообщество бороться и с гриппом, чтобы снизить вероятность появления новых пандемий.

Также основатель Microsoft затронул вопрос о поставках вакцин от COVID-19. Бизнесмен рассчитывает решить все проблемы, связанные с поставками вакцин уже в будущем году.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что фонд Билла Гейтса и его экс-супруги Мелинды поможет итальянской компании ReiThera продолжить разработку вакцин, в том числе от коронавируса.

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